Kepez’in yetenekli gençleri

Antalya
Kepez Belediyesi'nin 2014 yılında kurduğu Kepez Belediyesi Çocuk
ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Kepez Müzik Okulları
'nın yetenekli öğrencileri, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmeye hak kazandı. Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan 7 ve Kepez Müzik Okulları'ndan 1 öğrenci ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'ne kabul edildi. GURUR DUYDULAR
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Onların yaşam çizgilerine küçük bir etkimiz olmuşsa ne mutlu bize" diyerek mutluluğunu paylaştı. Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Şefi Engin Beslek ise "Çocuk ve gençlerimizin müziği severek, hayat biçimi olarak almaları ve bu yolda önemli başarılara imza atmaları bizim için büyük gurur" diye konuştu.