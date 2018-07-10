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Motta olmadı Traore geliyor

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Motta olmadı Traore geliyor
AntalyaSPOR, savunmanın soluna yapmayı düşündüğü Motta transferinde mutlu sona ulaşamadı. Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, ile her konuda anlaştıklarını fakat mevcut kulübü Vasco da Gama başkanının transfere izin vermediğini ifade etti. Arıcı, "Motta, yeniden Antalyaspor forması giymeye sıcak bakıyordu. Transferi olumsuz sonuçlandı. Sol bek transferi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Antalyaspor, bu gelişme üzerine rotayı İngiltere'ye çevirdi. Nottingham Forest forması giyen Armand Traore ile görüşen kırmızı beyazlılar, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı. Antalyaspor, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Nottingham'la masaya oturacak. Transfere nokta koymayı planlayan Antalyaspor, diğer bölgeler için de çalışmalarını sürdürüyor.
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Motta olmadı Traore geliyor
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