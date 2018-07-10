Öznur Avrupa 3’üncüsü

Antalya
'da, 5 yıl önce üniversite mezuniyeti sonrası tatile gitme düşüncesiyle katıldığı turnuvada Türkiye üçüncülüğü elde eden Öznur Caner
(26), 2018 Muay Thai
Türkiye Şampiyonu unvanıyla katıldığı Avrupa Şampiyonası
'nda bronz madalya kazandı. ZİRVEYE ÇIKTI
Çocukluğunda dövüş sporlarına ilgi duyan Öznur Caner, üniversite eğitimi gördüğü Antalya
'da 5 yıl önce izlediği muay thai müsabakasının ardından bu spora başlamaya karar verdi. 2 haftalık antrenman sonrası antrenörünün Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na katılma önerisini, bedava tatil yapma düşüncesiyle kabul eden Öznur Caner, Türkiye üçüncüsü oldu. Caner, geçen Şubat ayında da Antalya'da yapılan müsabakalarda 2018 Muay Thai Türkiye Şampiyonu unvanının sahibi oldu. Ay yıldızlı formayla Çekya'da gerçekleştirilen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Öznur Caner, 71 kilo A klas elit kategorisinde 3'üncü oldu. Uluslararası müsabakalarda ilk madalyasını elde ettiğini dile getiren Öznur Caner, "Gelecek sene hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.