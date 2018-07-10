Plajda taciz

Antalya
'nın Konyaaltı Sahili
'nde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi. Konyaaltı Sahili'nde çocuklara cinsel tacizi protesto için bir araya gelen 3 genç, denizde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizi öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Çocuk susar sen susma Leyla-Eylül', 'Çocuk bedenime dokunma Leyla-Eylül' yazılı dövizler taşıyan Değer ve Eylül Çalbay ile Evren Topal, çevredekilere siyah kurdele dağıttı. VATANDAŞLAR LİNÇ EDİYORDU
Gençlerin tacizi protesto eylemi sürürken 20 metre ileride taciz olayı meydana geldi. Rahim K., iddiaya göre, denizde yüzen 12 yaşındaki C.E.Ö.'nün yanına giderek, sözlü tacizde bulundu. Rahim K., "Çok güzelsin, çok tatlısın. Gel beraber çıkalım, sana Antalya
'yı gezdireyim" diyerek, kız çocuğunu taciz etti. Ailesi ile birlikte Almanya'dan tatile gelen C.E.Ö., durumu anne ve babasına anlattı. Aile fertlerinin "Tacizci var" diye bağırmasının ardından Rahim K., kaçmaya başladı. Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar, Rahim K.'yi yakalayıp, linç etmeye kalkıştı. Özel güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polis ekiplerine teslim edildi. DHA