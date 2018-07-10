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Protokol lavanta topladı

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Protokol lavanta topladı
'UN Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de, Lisinia Doğa Projesi kapsamında Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla hayata geçirilen Lavanta Deresi Projesi çerçevesinde ekilen lavantanın hasadına başlandı. Lavanta hasadına Burdur Valisi Hasan Şıldak, BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı. Lisinia Doğa Sorumlusu ve Proje Yürütücüsü Öztürk Sarıca, protokole projesi hakkında bilgi verdi.
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Protokol lavanta topladı
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