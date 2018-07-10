Yıldızların altında

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta
'daki 17. Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Konya
3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı izlemek için binlerce kişi, Yalvaç'taki yeni otogar alanı, Şahintepe ve Hıdır Tepesi'nde toplandı. Türk Yıldızları gösterileri öncesinde Yalvaç yeni otogar alanında Yalvaç Belediyesi Mehter Takımı konseri de beğeniyle izlendi. NEFES KESTİLER
Akrobasi gösterilerini izlemek için ilçede bir araya yaklaşık 15 bin kişi, 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları tarafından sunulan gösteriyi izledi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla nefes kesen gösterilere eşlik eden izleyiciler, Türk Yıldızları timine mensup alanda bulunan komutanlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. HAKLI GURUR YAŞATTI
Bu yıl ilçede 17'ncisi gerçekleştirilen festival kapsamında, çoğu ilde bile gösteri yapmayan Türk Yıldızları'nın ilk kez Yalvaç'a geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, "Türk Yıldızları, Anadolu'da küçük bir ilçe olmamıza rağmen bizleri kırmamış, bizlere haklı ve gururlu bir onur yaşatmıştır. Türk Hava Kuvvetlerimize Yalvaçlılar adına teşekkür ederim" dedi.