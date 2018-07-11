Antalya’nın iki gururu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilirken, açıklanan kabine Antalya
'da heyecan yarattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski bakanlardan yeni kabinede kendisine yer bulan 4 isimden biri oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğu da turizmin 2 alanında da faaliyet gösteren Mehmet Ersoy oldu. Maxx Royal'i de bünyesinde bulunduran ETS Tur'un sahibi olan Ersoy'un da Akseki ilçesi kökenli olması ise, 'yeni kabinenin en şanslı şehri Antalya
' yorumlarına neden yol açtı. ÇİFTE MUTLULUK
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya vermiş olduğu önemin bir göstergesinin yeni kabinede iki bakan ile temsil edilmesi olduğunu belirtti. Taş, "Sayın Çavuşoğlu bir taraftan dünya diplomasisine yön verirken, diğer taraftan kentin sorunlarıyla birebir ilgileniyor. Bu Antalya için büyük bir şans. Bugüne kadar da Antalya'mızın en ufak işi olduğunda, talebi olduğunda gece gündüz demeden çalışıp, sonlandırıyordu. Sayın Bakanımız Ankara'daki güçlü sesimiz ve gururumuz olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Antalya'nın bir turizm kenti olduğunun altını çizen Taş, Aksekili bir turizmcinin bakan olmasının da sektörün sorunlarının çözülmesi noktasında çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. İŞ DÜNYASI
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, hem Çavuşoğlu'nun yeniden bakan olmasının, hem de Antalya'da da yatırımı olan Aksekili Ersoy'un kabineye girmesinin Antalya'nın Ankara'da elini güçlendirdiğini kaydetti. ESNAF YİNE BEKLİYOR
Çetin, "Turizm Bakanlığı için sektörü tanıyan ve bilen biri olsun isteniyordu. Antalya'da yatırımları olan bir bakan olması bizi çok mutlu etti. Turizmin sorunlarının daha hızlı çözüleceği bir süreç yaşanacaktır" diye konuştu. Çetin, Ersoy'un şirketlerinin ATSO'da da yönetim kurulunda temsil edildiğini sözlerine ekledi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de "Sayın Bakanımız seçim manifestosu yayınlandıktan sonra Antalya'da ilk ziyaretini AESOB'a yaparak esnafa olan desteğini göstermişti. Şimdi de ilk ziyaretini bize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İKİ İSİM MUTLU ETTİ
Aksekili Ersoy'un da Kültür ve Turizm Bakanı olmasının Antalya için şans olduğunu dile getiren Dere, "Antalya'nın taleplerini Ankara'ya iletmede kabinede çifte bakan ile temsil edilmemiz elimizi güçlendirecektir" diye konuştu. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da yeni kabinede iki bakanın olmasını çok olumlu bulduklarının altını çizdi. Çandır, "En az bir Antalyalı bakan olsun talebimiz vardı. İki ismin kabineye girmesi bizi mutlu etti. Bizim için avantajlı bir durum. Antalya'nın Ankara'da güçlü temsil edilmesini, kent de hissediyor" ifadesini kullandı.