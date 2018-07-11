Çocuklarına dön

Antalya
'nın Aksu ilçesinde 23 gündür haber alınamayan 4 çocuk annesi Hadiye Kaçar'ın (33) Nevşehir'de polis ekipleri tarafından bulunması ile bir aile dramı ortaya çıktı. İfadesine kaçmadığını evden kendi isteği ile ayrıldığını belirten Kaçar, serbest kaldı. Annelerinin bulunduğunu öğrenen kızları Seyhan (14), Hacer (12), Zeliha ile oğlu Mustafa'nın (7) sevinci kursağında kaldı. Annelerinin 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle evden ayrıldığını polise söylemesi üzerine hayatlarının şokunu yaşayan çocuklara anneanneleri Sultan Kaya sahip çıktı. ANNESI YALVARDI: MACERA ARAMA
Hadiye Kaçar'ın polise verdiği ifade ile şok yaşayanlardan biri de anne Sultan Kaya oldu. Kızına "Macera arama evine dön" diye seslenen anne Kaya, "Evde ufak tefek sıkıntılar yaşanmış olabilir. Bunlar aile içinde çözümlenir. Hiç kimseye acımıyorsan yolunu gözleyen çocukların içir geri gelmelisin" dedi. Anneleri Hadiye Kaçar'ın geri dönmek istemediğini öğrenen lise birinci sınıf öğrencisi Seyhan, 7'nci sınıf öğrencisi Hacer, 5'inci sınıf öğrencisi Zeliha ile 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Mustafa'ya, anneanneleri Sultan Kaya sahip çıktı. Çocuklar, "Ne olur anne bizim için eve dön. Bizi ortada bırakma" diyerek çağrıda bulundu. 'SENSİZ BİZ DE ÖLÜRÜZ'
KAÇAR kardeşler annelerine en çok ihtiyaç duyduklarını yaşta olduklarını da söyledi. Günlerdir annelerinin özlemi ile yoluunu gözlediğini belirten Kaçar kardeşler, "Babam anneme hiçbir zaman şiddet uygulamadı. Biz hiç tartıştıklarını bile görmedik" şeklinde konuştu. Aksu'nun Macun Mahallesi'nde oturan Hadiye Kaçar'ın eşi Mustafa ise eşinin kandırılıp kaçırıldığını yineledi. Eşinin çabucak kandırılabilecek biri olduğunu belirten Mustafa Kaçar, "Eşim ailesine ve çocuklarına düşkün biriydi. Yaşananlara inanamıyorum. Döneceği günü beklerken söyledikleri bizleri şok etti" ifadelerini kullandı.