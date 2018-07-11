Faciadan dönüldü

Antalya
LYA'DA
özel bir halk otobüsüne
binen yolcu ile şoför
arasında yaşanan durak
sorma tartışması faciaya
sebep oluyordu. Antalya
Büyükşehir Belediyesi
özel halk otobüsüne
binen bir yolcu, şoföre
güzergahtaki durakları
sordu. Şoförün
"Durak vardır ama bilmiyorum
durak harici
indiremem" demesi
üzerine yolcu "Ağabey
sen bu hatta çalışmıyor
musun?" cevabını verdi.
Şoför "Bu hatta çalışıyorum
ama şu anda travma
geçiriyorum gözünü
seveyim sordun durdun
ya" dedi.
Şoför, soru sormaya
devam eden yolcuya,
yolculuk esnasında
şoförün meşgul edilmemesi
gerektiğini söyleyerek
tepki gösterdi.
Tartışmanın büyümesi
üzerine yolcu küfürler
ederek otobüsün
arkasından gelip direksiyon
başındaki şoföre
yumruk atmaya başladı.
Aldığı darbelerle
direksiyon başında neye
uğradığını şaşıran şoför
yumruklara karşı koymaya
çalışırken, otobüsün
seyir halinde olması
sebebiyle yolcular
büyük panik yaşadı. Bu
arada durumu fark eden
bir yolcu, şoför mahalli
boş olan hareket halindeki
otobüsü durdurmayı
başardı. Yolcuların
araya girmesiyle otobüs
içindeki kavga sona
ererken şoför yolculardan
polis çağırmalarını
istedi.