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İlk günkü aşkla

Yeniden Dışişleri Bakanı olan Çavuşoğlu SABAH Akdeniz’e konuştu. Çavuşoğlu, ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğini söyledi

Giriş Tarihi: 11.7.2018
İlk günkü aşkla
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemin ilk kabinesinde yine Dışişleri Bakanı olarak yer alan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyalılara ilk mesajını SABAH Akdeniz aracılığı ile verdi. Çavuşoğlu, yeni dönemde de ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

YENİDEN BİSMİLLAH
Çavuşoğlu, " benim şehrim. Baba ocağım. Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm. Bu şehre çok şey borçluyum. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasi hayatıma başladım ve bu yolculukta da Antalyam bana her zaman güç katan bir unsur oldu. Bu yolculuğa çıkarken Antalyama dair hayallerim vardı. 16 yılda bu hayallerime dair çok şeyi hep birlikte başardık. Birçok projeyi, birçok hizmeti Antalyamıza kazandırdık. Ama Antalyama yönelik hayallerim hiçbir zaman bitmedi. Şimdi 'yeniden bismillah' diyerek bu yeni yolculuğa başlıyoruz" dedi.

REFORMCU KİMLİK
Antalya'nın 16 yıllık AK Parti hükümeti döneminde hizmet yağmuruna tutulduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Siyasi parti gözetmeksizin görevimi sürdüreceğim. Ülkem ve memleketim için elimi taşın altına koyacağım. Antalya'da dev yatırımlara ve büyük projelere ev sahipliği yaptık. Eğitimde, ulaştırmada, tarım yatırımlarında ve sağlıkta Antalya tarihinde en fazla desteği benim takım kaptanlığımda tüm arkadaşlarımın desteği ile aldık" diye konuştu. Çavuşoğlu, yeni sistemde reformcu kimliklerini ön plana çıkartacaklarını ifade etti.
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İlk günkü aşkla
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