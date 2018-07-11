Kamyon devrildi sürücüsü sıkıştı

Antalya
LYA'NIN Elmalı ilçesinde çekicinin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kazada, taşınabilir yük asansörü götüren İsmail Özcan yönetimindeki 07 BRH 99 plakalı çekici tipi kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Elmalı itfaiye ekipleri sıkışan İsmail Özcan'ı yaptıkları çalışma sonucu kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsmail Özcan ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.