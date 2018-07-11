MHP’lilerden istismar tepkisi

MHP Antalya
İl Kadın Kolları Başkanlığı, çocuk istismarına basın toplantısı ile tepki gösterdi. Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer amaçlarının son günlerde yaşanan çocuk istismarındaki artış ve mağduriyet yaşayan insanların acılarına çözüm önerisi getirmek olduğunu ifade etti. ÇOCUKLARLA BAŞLAR
Toplumsal yozlaşmanın her alanda arttığını belirten Yıldız, bunun en çok yansımasını çocuk istismarındaki artıştla gözlemlendiğini söyledi. Yıldız, "Bu konuda 11 bin 223 imza toplayarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından teslim edildi" diye konuştu. MHP OLARAK İDAM İSTİYORUZ
Çocuk istismarının önüne geçmek için yapıcı ve kökten çözümler alınmasının zorunlu olduğunu belirten Yıldız, "Bu sapıkların idam edilmesini istiyoruz. Genel Başkanımız Bahçeli de bunu en üst düzeyde dile getirdi. MHP'li Asenalar bu sapkınların idam edilmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı.