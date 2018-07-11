Olmayan eve su faturası çıktı

Antalya
LYA'NIN Manavgat ilçesinde 1989'da yaşamını yitiren, oturduğu evi ise 1996'da belediye tarafından yıkılıp, parka dönüştürülen Ahmet Coşkun'a, 2006 yılından bin 586 liralık borç çıkarıldı. 22 YIL ÖNCE YIKILDI
Manavgat Belediyesi'nce 1996 yılında yaptırılacak Asım Okur Parkı için 1989'da yaşamını yitiren, Ahmet Coşkun'a ait 2 katlı ev kamulaştırıldı ve yıkıldı. 2014'te 'Bütünşehir Yasası' ile altyapı ve su, ASAT'a devredildi. Geçen hafta Ahmet Coşkun'un oğlu Mahmut Coşkun'un evine giden ASAT görevlileri, yıkılan evlerinin su aboneliğinden kaynaklanan borcu olduğunu belirterek, görüşmeye davet etti. ASAT'a görüşmeye giden Ahmet Coşkun'un küçük oğlu Şükrü Coşkun, fatura dökümleriyle şaşkınlık yaşadı. Ahmet Coşkun adına olan abonelikten 2006 yılında 750 metreküp su kullanıldığı ve bin 586 lira 82 kuruş borç olduğu kaydedildi. PERSONEL EMEKLİ OLDU
2015'e kadar açık ve aktif görünen abone numarasının diğer yıllara ait su tüketimi olmadığı belirtildi. 2014'te ilçeye gelen ASAT, Coşkun'a sorunu Manavgat Belediyesi ile çözmesi gerektiğini söyledi. Manavgat Belediyesi'ne giderek, olayı anlatan Coşkun'a belediye yetkilileri, 1996 yılında su saatlerini okuyan personelin emekli olduğunu, bu kişiye ulaşarak, durumun ne olduğunu soracaklarını ve hata varsa mutlaka düzelteceklerini söyledi. Coşkun "Şimdi babam yattığı Bayır Mezarlığı'nda su kullanıyor herhalde. Ölmüş bir insan Bayır Mezarlığı'nda yatarken 750 ton su kullanmış" dedi.