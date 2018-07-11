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Olmayan eve su faturası çıktı Manavgat’ta 1996 yılında yıkılan evin 1989 yılında vefat eden sahibi Ahmet Coşkun’a 2006 yılından su borcu çıktı. Aile ise şaşkına döndü

Giriş Tarihi: 11.7.2018