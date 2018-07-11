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Ölümlü kazada sürücü kayboldu

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Ölümlü kazada sürücü kayboldu
AntalyaLYA'NIN Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Murat Demirel (21) yaşamını yitirdi. Kazaya karışıp olay yerinden kaçan diğer otomobil sürücüsü ise aranıyor. Kaza, Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Demirel'in kullandığı 07 NBH 52 plakalı otomobille akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yaptığı sırada yan yoldan gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LS 7810 plakalı otomobil çarpıştı.

DİĞER SÜRÜCÜ ARANIYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaçan diğer otomobil sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
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