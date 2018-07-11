Ormanın efendisi

Antalya
'da karayolu ulaşımı olmayan Güllük Dağı (Termessos) zirvesindeki yangın gözetleme kulesinde çalışan 48 yaşındaki Cengiz Coşanay, ormanları korumak için kulede 10 yıldır tek başına mesai harcıyor. Yangınları olabildiğince erken fark ederek alevlerin büyümeden söndürülmesi için çaba gösteren Coşanay, kuleye sırtındaki erzak çantasıyla her gün 1 saat yürüyerek ulaşıyor, riskin yüksek olduğu dönemlerde kulede kalarak büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışıyor. BÜYÜK SORUMLULUK TAŞIYOR
Kuleye 2010 yılında elektrik geldiğini, içme suyu sıkıntısı da çekmediğini ifade eden Coşanay, "Müdürlüğümüz her türlü ihtiyacımızı düşünüyor. Görevimin sorumluluğu çok büyük. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmem gerekiyor. Burası benim yuvam, çocuğum gibi oldu. Tek başımayım ama burada huzurluyum. 5 yılı daha bu kulede tamamlayıp emekli olmak istiyorum" ifadesini kullandı. Bölgedeki geyik ve yaban keçilerinin kendisine alıştığını, turistlerin de zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Coşanay, "Bir anı defteri oluşturdum. Turistler buraya duygularını yazıyor. Tam 6 büyük defter bu şekilde doldu. Turizme de hizmet ediyorum" dedi.