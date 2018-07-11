Turizm işçisine ev fırsatı

Antalya
LYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yerel seçim kampanyasında turizm çalışanlarına verdiği ucuz taksitlerle ev sözünü yerine getiriyor. Serik'in Kocayatak Mahallesi'nde TOKİ tarafından turizm çalışanları için yapılacak konutların ilk etabı başladı. Ev sahibi olmak isteyen turizm emekçileri, istenen evraklarla birlikte 31 Ağustos Cuma gününe kadar Antalya
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda başvurularını yapabilecek. Detaylı bilgi 'www.turizmkonut.antalya. bel.tr' adresinden ya da 0242 249 53 60 numaralı telefondan alınabilecek. KÜÇÜK TAKSİTLER
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Çalıştık çabaladık TOKİ ile protokol imzaladık ve sözümüzü hayata geçirdik. Turizm Çalışanları Toplu Konutları'nın inşaatı belediyemizin TOKİ ile yaptığı işbirliği çerçevesinde başladı. 2 bin 200 daireden oluşacak toplu konutların tamamı turizm çalışanlarına tahsis edilecek. Başvuru şartlarını karşılayan turizm çalışanları kira öder gibi, 606 TL'den başlayan ekonomik taksitlerle bütçesini zorlamadan ev sahibi olacak" diye konuştu.