Turizme değer veren atama

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde turizmci Mehmet Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı olması da turizmcileri sevindirdi. Sektör temsilcileri, Başkan Erdoğan'ın bu tercihiyle turizm sektörüne verdiği önemi de gözler önüne serdiğini belirtti.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Hakkıyla geldiği yeri ve başarılarını; tüm sektöre taşıyacağına bütün kalbimle inandığım, yol arkadaşım Mehmet Ersoy'u bakanımız olarak görmekten mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın sektörümüze verdiği önemin ve değerin en güzel işareti olan bu başlangıç turizm camiasını ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bakanımızın vizyonunda sektörün tüm paydaşlarıyla birikmiş sorunları çözerek büyük bir atılım döneminin başlayacağını ve 2023 hedeflerine güvenle ulaşacağımız inancıyla yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.AKDENIZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erkan Yağcı, "Yeni bakanımız turizm sektörünün içinde ve farklı alanlarda yatırımları olan biri. Sektörün sorunlarını çok iyi bilen, sektörün sorunlarına hakim, aynı zamanda da sektörün tüm paydaşları ile iletişimi olan biri. Biz sektör olarak kendisinin arkasındayız ve destekliyoruz" diye konuştu.MEHMET Ersoy'un sektörün bütün bileşenlerinde faaliyet gösteren büyük bir grubun sahibi olduğunu vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Sektörümüz adına son derece mutluyuz. Bunu sektöre verilen değerin ve kıymetin bir göstergesi olarak da değerlendiriyorum. Sayın Bakan sektörün tüm sorunlarını biliyor. Önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Bunun da ilerleyen dönemlerde rakamlara ve istatistiklere yansıyacağını düşünüyorum" dedi.