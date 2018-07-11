Ulukapı’ya devlet nişanı

LETONYA'NIN Antalya
Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı'ya, 2004'ten bu yana yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Letonya tarafından devlet nişanı verildi. Ulukapı, iki ülke arasındaki sosyal, kültürel, ticari ilişkileri güçlendirmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle devlet nişanı belgesine layık görüldü. Aslı Bayar Ulukapı, Letonya'da düzenlenen konsoloslar toplantısında Türkiye Başkonsolosu Ahmet Arbatlı ve diğer konsolosların da yer aldığı törende Letonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andrejs Pildegovics'ten devlet nişanı belgesini aldı.