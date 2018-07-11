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Ulukapı’ya devlet nişanı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Ulukapı’ya devlet nişanı
LETONYA'NIN Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı'ya, 2004'ten bu yana yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Letonya tarafından devlet nişanı verildi. Ulukapı, iki ülke arasındaki sosyal, kültürel, ticari ilişkileri güçlendirmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle devlet nişanı belgesine layık görüldü. Aslı Bayar Ulukapı, Letonya'da düzenlenen konsoloslar toplantısında Türkiye Başkonsolosu Ahmet Arbatlı ve diğer konsolosların da yer aldığı törende Letonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andrejs Pildegovics'ten devlet nişanı belgesini aldı.
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Ulukapı’ya devlet nişanı
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