Yolda yürürken otomobil çarptı

Antalya
LYA'NIN Korkuteli ilçesinde otomobilin yol kenarında yürürken çarptığı Hasan Akbulut (17) yaşamını yitirdi. Kayabaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Uğur Tuygun (32) idaresindeki 06 BJ 425 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yaya haldeki Hasan Akbulut'a çarptı. Akbulut ve otomobil yol kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Akbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücü Uğur Tuygun ile 1 kişi de hafif yaralandı. Sürücü Uğur Tuygun polis merkezine götürüldü.