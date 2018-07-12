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Balkondan düşüp yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Balkondan düşüp yaşamını yitirdi
AntalyaLYA'NIN Aksu ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 3 çocuk babası Mustafa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Macun Mahallesi'nde bulunan 3'üncü kattaki evinin balkonuna hava almak için çıkan 45 yaşındaki Özvatan, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağırılan 112 ekiplerince hastankaldırılanılan Özvatan doktorların tüm müdahalesine rağmen iç kanamadan dolayı hayatını kaybetti. Bir restoranda çalıştığı öğrenilen Özvatan, defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.
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Balkondan düşüp yaşamını yitirdi
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