Baş döndüren ziyaret

Antalya
'nın Kundu Turizm Bölgesi'nde 2015 yılında kurulan dünyanın 13'üncü, Türkiye'nin ise ilk Ters Ev'i, ziyaretçi akınına uğruyor. Kurulduğu günden bu yana 50 bin kişinin gezdiği eve bu yıl 30 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. DÜĞÜN ÇEKİMLERİ
Ters Ev, başta düğün çekimleri olmak üzere doğum günü ve okul gezilerine de ev sahipliği yapıyor. İşletme sahibi Kaan Karahan, evlenecek çiftlerin Ters Ev'e ilgi gösterdiklerini ve düğün fotoğrafları için burayı seçtiklerini ifade etti. Ayrıca bazı ünlü sanatçıların albüm kliplerini çekmek için kendisiyle irtibata geçtiğini söyleyen Karahan, "Üniversitede mimarlık bölümü okuyan öğrenciler sık sık gelerek incelemelerde bulunuyor. Antalya
'da alternatif turizme güzel bir örnek olduk" dedi. TURİST DIŞARI ÇIKIYOR
Bu yılki hedeflerinin 30 bin ziyaretçi olduğunu vurgulayan Karahan, yılın ilk 6 ayındaki rakamlara bakıldığında hedefi gerçekleştireceklerinin ortaya çıktığını kaydetti. Her 6 ayda bir konsept değişikliğine giderek eşyaları yenilediklerini ifade eden Kaan Karahan, "Antalya'da 'turist otelden çıkmıyor' diye bir algı var. Ama biz bu algıyı kırmayı başardık. Turlarla turistler ziyarete geliyor" diye konuştu. Kaan Karahan, Ankara ve Eskişehir'de kurulan Ters Ev'lere isim hakkı verdiklerini de sözlerine ekledi.