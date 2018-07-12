Cennet koyda yol krizi çıktı

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde bölgenin en güzel koylarından biri olan Kabak Koyu'na giden tek yol tapulu arazi sahipleri tarafından kapatıldı. Koya ulaşmak isteyenlerden para talep eden arazi sahiplerinden Sezai Kılıç ile Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay ve Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun bir toplantı düzenledi. YİNE PARA ÖDENECEK
Mal sahiplerinin belirli talepleri olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Ay, "Toplantıya işletmeler, servis, mal sahiplerinin tamamı katıldı. Ortak bir noktaya ulaştık. Kendileri artık bir ücret ödeyerek Kabak'a ulaşabilecek" dedi. Muhtar Karaburun da "Taraflar ücret ödenmesi konusunda anlaştı. Ancak bu geçici bir çözüm" diye konuştu.