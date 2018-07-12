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Çocukların tiyatro keyfi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Çocukların tiyatro keyfi
AntalyaLYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kaş, Demre ve Kumlucalı çocukları tiyatroyla buluşturdu. Kaş Amfi tiyatro, Demre Kültür Merkezi, Kumluca 50. Yıl Kültür Merkezi ve Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde sahnelenen Masal Peşinde ve Evham adlı tiyatro oyunları çocuklardan tam not aldı. 4 gün süreyle ilçelerde küçük izleyicileriyle buluşan Masal Peşinde adlı oyunda anlatılan masallarla hayal dünyalarında eğlenceli bir yolculuğa çıkan çocuklar, Evham oyununda ise bir metro istasyonunda bomba ihbarı sebebiyle yaşanan komik olayları kahkahalarla izledi.
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Çocukların tiyatro keyfi
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