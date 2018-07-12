Gençlerin 3 aylık eğitimi sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Eğirdir Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce hayata geçirilen ve Eğirdir Belediye Başkanlığı ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile gerçekleştirilen 'Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz' projesi tamamlandı. Fidan dikme etkinliği ile başlayan proje kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca farklı etkinlikler düzenlendi. Proje çerçevesinde ayrıca, ailelerin çocuk ve gençler ile birlikte ilgi ile hazırladıkları hobi bahçelerinin değerlendirilmesi yapıldı.