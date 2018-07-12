Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Gençlerin 3 aylık eğitimi sona erdi

Gençlerin 3 aylık eğitimi sona erdi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Gençlerin 3 aylık eğitimi sona erdi
ISPARTA'NIN Eğirdir Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce hayata geçirilen ve Eğirdir Belediye Başkanlığı ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile gerçekleştirilen 'Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz' projesi tamamlandı. Fidan dikme etkinliği ile başlayan proje kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca farklı etkinlikler düzenlendi. Proje çerçevesinde ayrıca, ailelerin çocuk ve gençler ile birlikte ilgi ile hazırladıkları hobi bahçelerinin değerlendirilmesi yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerin 3 aylık eğitimi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN