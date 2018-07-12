Hemşerilerinden kutlama

TURİZMCİ
işadamı Mehmet Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanması memleketi Antalya
'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde büyük sevinç yaşattı. Çay evinde toplanan çok sayıda vatandaş, aslen Ormanalı olan Ersoy'un bakanlığa atanmasının gururunu yaşadı. Birbirlerine çay ısmarlayan, sevinçlerini paylaşan mahalle sakinleri, alternatif turizm için önem arz eden ilçelerinin kaderinin değişmesini de bu sayede hayal ediyor. Mahalle sakinlerinden 93 yaşındaki Vahdettin Barut, Ersoy'un babasının çocukluk arkadaşı olduğunu, birlikte okuduklarını söyledi. 77 yaşındaki Mehmet Gerçek de köylerinden bakan çıkmasının gurur verici olduğunu belirtti. Ormana Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak da Ersoy ailesinin mal varlığı olan arazileri, mahallenin kalkınması için yıllar önce vakfa bağışladığını söyledi.