Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hemşerilerinden kutlama

Hemşerilerinden kutlama

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Hemşerilerinden kutlama
TURİZMCİ işadamı Mehmet Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanması memleketi Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde büyük sevinç yaşattı. Çay evinde toplanan çok sayıda vatandaş, aslen Ormanalı olan Ersoy'un bakanlığa atanmasının gururunu yaşadı. Birbirlerine çay ısmarlayan, sevinçlerini paylaşan mahalle sakinleri, alternatif turizm için önem arz eden ilçelerinin kaderinin değişmesini de bu sayede hayal ediyor. Mahalle sakinlerinden 93 yaşındaki Vahdettin Barut, Ersoy'un babasının çocukluk arkadaşı olduğunu, birlikte okuduklarını söyledi. 77 yaşındaki Mehmet Gerçek de köylerinden bakan çıkmasının gurur verici olduğunu belirtti. Ormana Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak da Ersoy ailesinin mal varlığı olan arazileri, mahallenin kalkınması için yıllar önce vakfa bağışladığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hemşerilerinden kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN