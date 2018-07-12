İnsanlık örneği gösterdi

Antalya
LYA'DA toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu kurtarmak için şoför ve vatandaşlar seferber oldu. Belediye otobüsünün tecrübeli şoförü Mehmet Ali Aksoy, güzergah dışına çıkıp baygın vaziyetteki yolcuyu klakson çalarak en yakın hastaneye ulaştırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Ünsal-Lara TRT Kampı hattında çalışan Antalya
Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförü Mehmet Ali Aksoy'un kullandığı 07 AU 0036 plakalı halk otobüsünde bulunan bir yolcu, aniden rahatsızlanarak araçta bayıldı. Şoför Mehmet Ali Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Daha sonra bulundukları mevkinin özel bir hastaneye yakın olduğunu dikkate alan sürücü, hastayı otobüsle hastaneye ulaştırdı. Hastanenin acil servis ekiplerine teslim edilen hasta, tedavi altına alındı. BÖYLE EĞİTİM ALDIK
YOLCUNUN otobüste baygınlık geçirmesi ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı. 27 yıldır otobüs kaptanlığı yapan evli ve 3 çocuk babası 52 yaşındaki Mehmet Ali Aksoy yaptığının bir insanlık görevi olduğunu söyledi. Kendileri için en önemli şeyin yolcularının güvenliği olduğunun altını çizen Aksoy, "Aracımızın içindeki herkesin canı bize emanettir. Onları kendi çocuğumuz, kendi eşimiz, kardeşimiz gibi düşünürüz. Böyle eğitim aldık. Yolcuların mutlu, huzurlu şekilde ev ve işlerine ulaştırmakla sorumluyuz. Umarım hastamız iyileşir" dedi. Saldırgan Ankara'da yakalandı
ANTALYA'DA peş peşe soru sorduğu şoförün tepki göstermesine sinirlenerek saldıran yolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Saldırganın Volkan E. olduğu tespit edildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı belirlenen saldırgan, Ankara polisi tarafından gözaltına alındı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Şoförlerimizin hatası varsa her zaman gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Ancak bunu izlediğimizde başlangıçta vatandaşımızın suçlu olduğunu görüyoruz. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Darp raporu alan şoförümüz şu anda Alanya'da dinleniyor" diye konuştu.