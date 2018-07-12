İşçilikten patronluğa KOSGEB’ten hibe kredi alan Çiğdem Yüreğir, işçilikten patronluğa terfi etti. Fabrika açmayı hedefleyen genç kadın girişimci, açtığı atölye ile 30 kişiye de iş imkanı sağladı





HEDEFİ FABRİKA AÇMAK

Devlet desteğiyle birlikte hazır pastacılık ürünleri üzerine 'Sable Gıda' isimli işletmesini açan kadın girişimci Çiğdem Yüreğir kısa sürede Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki 250 otele pasta malzemesi üretmeye başladı. Yüreğir, hedefinin yurtdışı pazarına da açılmak olduğunu belirterek, "Devletimizin arkamızda güven oluşturması sebebiyle işlerimi büyütme fırsatım oldu. Fabrika açmayı düşünüyorum. Fabrikada ürettiğim ürünleri ise yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacağım" dedi. Yüreğir, "Eski Türkiye'de 80'li yıllarda olsak böyle bir işe kalkışmaya dahi cesaret edemezdim. Artık yeni Türkiye'de kadın girişimcilere büyük önem veriliyor. Ben de bundan cesaret aldım. Eskiden kadınların özgüveni yoktu. Günümüzde kadınların iş hayatına katılımları ve özgüvenleri arttı. Bunun nedeni ise devletimizin güçlü olması. Kadınlar artık kendilerini özgüvenli hissediyor. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.



2023 TÜRKİYESİ İÇİN

KOSGEB



İTHALATI DURDURDU

YÜREĞIR'IN tedarikçilerinden Özer Altın, otellere pazarlanan ürünlerin eskiden talep görmediğini söyledi. Altın, "Ürünler İtalya ve Almanya olmak Avrupa ülkelerinden üzere ithal ediliyor ve fiyatları yüksek oluyordu. Ama şimdi Çiğdem hanımdan aldığım ürünleri hem kalite hem de talep konusunda rahatlıkla otellere pazarlayabiliyorum" şeklinde konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Devlet kendi işini kurmak isteyenleri desteklemeye devam ediyor. Antalya 'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli iş yeri açan en son isim 29 yaşındaki otel çalışanı Çiğdem Yüreğir oldu. KOSGEB'in 50 bin lira hibe ve 100 bin lira sıfır faizli makine teçhizat kredisi sağladığı Yüreğir, açtığı atölye ile 9 ay içerisinde 30 kişiye iş imkanı sağladı.Devlet desteğiyle birlikte hazır pastacılık ürünleri üzerine 'Sable Gıda' isimli işletmesini açan kadın girişimci Çiğdem Yüreğir kısa sürede Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki 250 otele pasta malzemesi üretmeye başladı. Yüreğir, hedefinin yurtdışı pazarına da açılmak olduğunu belirterek, "Devletimizin arkamızda güven oluşturması sebebiyle işlerimi büyütme fırsatım oldu. Fabrika açmayı düşünüyorum. Fabrikada ürettiğim ürünleri ise yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacağım" dedi. Yüreğir, "Eski Türkiye'de 80'li yıllarda olsak böyle bir işe kalkışmaya dahi cesaret edemezdim. Artık yeni Türkiye'de kadın girişimcilere büyük önem veriliyor. Ben de bundan cesaret aldım. Eskiden kadınların özgüveni yoktu. Günümüzde kadınların iş hayatına katılımları ve özgüvenleri arttı. Bunun nedeni ise devletimizin güçlü olması. Kadınlar artık kendilerini özgüvenli hissediyor. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.KOSGEB Antalya Müdürü Şükrü Mısırlı da destek verdikleri Çiğdem Yüreğir'in kısa sürede başarı sağlayarak ciddi bir istihdam sağladığını söyledi. Mısırlı, "KOSGEB olarak bize düşen görev başarılı girişimcimizi bundan sonraki süreçte kurumsallaştırmak ve markalaştırmak. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda girişimciler önemli bir rol üstlenecek. Bunun için devlet desteklerini artıracağız" ifadelerini kullandı.YÜREĞIR'IN tedarikçilerinden Özer Altın, otellere pazarlanan ürünlerin eskiden talep görmediğini söyledi. Altın, "Ürünler İtalya ve Almanya olmak Avrupa ülkelerinden üzere ithal ediliyor ve fiyatları yüksek oluyordu. Ama şimdi Çiğdem hanımdan aldığım ürünleri hem kalite hem de talep konusunda rahatlıkla otellere pazarlayabiliyorum" şeklinde konuştu.