Kemeri istiyoruz

A
ntalyalı pehlivanları her sene olduğu gibi bu sene düzenlenecek olan 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Altın Kemer'in en büyük favorileri. Batı Akdeniz Bölgesi'nden İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, Hasan Tuna, Mustafa Kemal Karaboğa, İsmail Koç, Hasan Cengiz, Salih Dorum, Okan Acar, Kürşat Korkmaz, Mustafa Batu, Emre Erkal, İsmail Erkal, Serkan Serttürk, Ali Yanatma, Şahali Kurt, Turan Balaban, Ali Altun, İbrahim Çoraman, Hüseyin Demir ve Ramazan Bircan Altın Kemer için er meydanına çıkacak. SON PEHLİVAN BALABAN
Kırkpınar Güreşleri her yıl büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu yıl (13-15 Temmuz'da) güreş severler aylar öncesinden Kırkpınar Güreşleri hakkında yorumlar ve tahminler yapmaya başlamıştı. 2017 Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde İsmail Balaban sıradışı bir performans göstererek başpehlivan olmuştu. Altı tur güreş sonunda başpehlivan olan Balaban yüksek kondisyonuyla dikkat çekmişti. AKDENİZ ÜSTÜNLĞÜ
Bu yıl Balaban unvanını korumaya çalışacak. Bunun yanında çok sayıda başpehlivan da Altın Kemer'i kuşanmak için gücünün Antalya
kadar mücadele edecek. Kırkpınar Güreşleri'nde başa güreşen pehlivanlar çoğunlukla Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Bölgesi ağırlıklı. Fakat pehlivanların son yıllardaki performansı göz önünde bulundurulduğu zaman madalya kürsüsünde daha çok Akdeniz Bölgesi pehlivanlarının yer alacağını tahmin etmek güç değil. Yine başaltından başa yükselecek pehlivanların da çoğunlukla Antalya
lı olacağı görülüyor. Bu yıl Kırkpınar Güreşleri'nde ağalık da gündemden düşmedi. Ağalığı alan Ahmet Çetin bazı şartlar ileri sürdü fakat şartları yerine getirilmediği gerekçesiyle ağalık bedelinin kalan kısmını ödemedi. Bunun üzerine Edirne Belediyesi yeni bir ihale açtı ve bu ihale sonucu Seyfettin Selim ağalığı üstlendi. Bu yıl ise ağalık ihalesinin çetin geçeceği belirtiliyor. Antalya'nın önemli işadamlarının da ağalığı almak için mücadele edeceği ifade ediliyor.
İlginç kareler Ordu'da iki heyecan ORDU'DA
geçtiğimiz hafta iki organizasyon vardı. Gölköy ilçesinde 7 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen yağlı güreşlerde Fatih Atlı başpehlivan oldu. Serhat Balcı ikinci, Recep Kara ile Salih Erinç de üçüncü oldu. Kumru ilçesinde ise 8 Temmuz Pazar günü Düzova Yağlı Güreşleri yapıldı. Bu güreşlerde finalde Salih Erinç'i yenen Recep Kara başpehlivanlığı kazandı. Serhat Balcı ile Nadir Takı da üçüncü oldu. İlginç Altın Kemer Balaban'ın
6 TEMMUZ'DA Denizli
'nin Kale ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan oldu. Ali Yanatma ikinci olurken Orhan Okulu ile Hasan Cengiz de üçüncülükte kaldı. Başpehlivan olan Balaban, bu başarıyı üçüncü kez tekrar ettiği için altın kemerin ebedi sahibi oldu. İlginç kareler MUĞLA
'NIN Menteşe ilçesinde bu yıl 8 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kavaklı Yağlı Güreşleri'nde Ali Yanatma başpehlivan oldu. Mehmet Yeşil Yeşil ikinci olurken Serhat Gökmen ile Hamza Köseoğlu da üçüncülüğü kazandı. Güreşlere 250'nin üzerinde güreşçi katıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve 13 kategoride yapılan güreşler kıran kıran mücadeleye sahne olurken, zaman zaman güreşçiler ilginç görüntüler de verdi. Rakibinden kurtulmak isteyen güreşçi başka bir güreşçiye sarılarak güreşi sürdürme çabasına girdi. Güreş esnasında hızını alamayan bazı güreşçiler ise seyircilerin arasına daldı. Geleceğe yatırım
BU hafta yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nden sonra Antalya'da ramazan ayı sonrası ilk yağlı güreş 22 Temmuz Pazar günü Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda yapılacak. Alanya Belediyesi güreş takımı da hem bu organizasyona, hem de Kırkpınar'a sıkı hazırlandı. Kulüp Başkan Yardımcısı Hüseyin Karakulak "Antrenör Osman Sarıdemir ve kondisyoner Hakkı Gürses himayelerinde antrenmanlarımız kış boyunca devam etti. Minik boydan küçük orta boyuna kadar yağlı güreşlere katılan sekiz pehlivanımız var. Transfer yapmıyoruz, geleceğin pehlivanlarını yetiştiriyoruz" dedi. Altın Sipsi Okulu'nun BURDUR
'UN Altınyayla (Dirmil) ilçesinde düzenlenen geleneksel Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 7 Temmuz Cumartesi günü 31'incisi yapıldı. Güreşlerde İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. Hasan Tuna ile Ünal Karaman da üçüncü olmayı başardı.