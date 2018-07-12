KONSEM’de 18 branşta 80 kurs

Antalya
LYA Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) 'Yaz Okulu Kursları' 80 kurs, 18 branşta 2 bin 324 kursiyer ile başladı. Kültür, sanat ve kişisel gelişim eğitiminin iç içe olduğu KONSEM Yaz Okulları'nda İngilizce, bale, jimnastik, zumba, halk oyunları, gitar, keman, mangala, resim, seramik, tenis, masa tenisi, wushu, judo, teakwondo, futbol, basketbol, okçuluk gibi branşlarda yüzlerce öğrenci hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, "Her yıl binlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sunuyoruz. Öğrencilerimize hem eğlenme hem de kendilerini geliştirebilme fırsatı sunuyoruz" dedi.