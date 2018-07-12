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KONSEM’de 18 branşta 80 kurs

Giriş Tarihi: 12.7.2018
KONSEM’de 18 branşta 80 kurs
AntalyaLYA Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) 'Yaz Okulu Kursları' 80 kurs, 18 branşta 2 bin 324 kursiyer ile başladı. Kültür, sanat ve kişisel gelişim eğitiminin iç içe olduğu KONSEM Yaz Okulları'nda İngilizce, bale, jimnastik, zumba, halk oyunları, gitar, keman, mangala, resim, seramik, tenis, masa tenisi, wushu, judo, teakwondo, futbol, basketbol, okçuluk gibi branşlarda yüzlerce öğrenci hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı , "Her yıl binlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sunuyoruz. Öğrencilerimize hem eğlenme hem de kendilerini geliştirebilme fırsatı sunuyoruz" dedi.
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