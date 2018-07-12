Mardan Otel’e Titanic talip oldu

Antalya
LYA Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan ancak borçları nedeniyle icralık olup tapusu Halk Bankası'na devredilen Mardan Palace Hotel için Türkiye ve yurt dışında 9 oteli bulunan Titanic Hotels harekete geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün'ün Halk Bankası yetkilileri ve Rus işadamı İsmailov ile özel bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İSMİ DEĞİŞMEYECEK
İsim konusunda bir değişikliğine gitmeyeceklerini dile getiren Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Aygün, "Mardan Palace Titanic Group olabilir. Zarar eden oteli para kazandırır hale getirmeye çalışacağız. Ayaklarımız yere basacak" diye konuştu.