Muratpaşa’da söz düellosu

Antalya
LYA'DA önce AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ardından da AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Alparslan Belin'in 'Yerel seçimlerde Muratpaşa'yı mutlaka kazanacağız' sözlerinden sonra CHP il yönetimi telaşlandı. Belin'in 'Muratpaşa'daki oylarımızı yüzde 3 artırdık' söylemi üzerine CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un, "Ya sayı saymayı bilmiyor, ya da elma ile armutları toplamış" açıklamasına Belin'den bir kez daha yanıt geldi. KABA VE SALDIRGAN
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Belin, "Muhatap almadığımız ve isimlerini bile zikretmediğimiz CHP yöneticileri her zamanki kaba ve saldırgan üsluplarıyla yanıt verme telaşına kapılmışlar. Yaptığımız açıklamada şer odaklarınca, terör örgütünün siyasi uzantısı olan malum partiyi meclise sokma gayreti içine girildiğini ve bunun için özellikle CHP seçmeninin hedef alınarak söz konusu partiye oy devşirildiğini ifade etmiştik. Hal böyle iken CHP yöneticilerinin neden bunu üzerlerine alındığını ve yanıt verme gayreti içine girdiklerini yüce Türk milletinin takdirine bırakıyoruz" dedi. LAF CAMBAZLĞI YAPIYOR
CHP yöneticilerinin seçimlerde Muratpaşa'da aldıkları oy oranı üzerinden polemik oluşturmaya çalıştıklarını savunan Başkan Belin, "CHP yöneticileri yaşadıkları hezimetin ve hayal kırıklığının etkisiyle olacak ki başarımızı gölgelemek adına bizi akıl kaymasıyla, elmayla armudu toplamakla ve bu tür benzetmelerle zor duruma düşürme hesapları içine girmişlerdir. Siyaset ve hizmet üretemeyen CHP yöneticilerinin en iyi bildikleri alan olan laf cambazlıklarını ibretle izliyoruz. Soğan ve patatese bel bağlayıp seçim kazanma hayalleri kuranlar, sandıkta milletin tokadını yiyince "Nerede yanlış yaptık?" diyerek kendilerine özeleştiri yapacaklarına saldırgan tavır takınmalarını anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi.