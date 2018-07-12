Otel havuzunda akıma kapıldı

Antalya
LYA'NIN Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin havuz bölümünde yer temizliği yaparken akıma kapılan görevli hayatını kaybetti. Tekirova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda yer temizleme makinesiyle temizlik yapan 30 yaşındaki Ahmet Şahanoğlu
, makinenin yerdeki kablosunu tutmasının ardından akıma kapıldı. Yanındaki çalışma arkadaşlarının otel yönetimine haber vermesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Şahanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Şahanoğlu'nun cenazesi Kumluca'da toprağa verildi.