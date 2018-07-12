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Otel havuzunda akıma kapıldı

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Otel havuzunda akıma kapıldı
AntalyaLYA'NIN Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin havuz bölümünde yer temizliği yaparken akıma kapılan görevli hayatını kaybetti. Tekirova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda yer temizleme makinesiyle temizlik yapan 30 yaşındaki , makinenin yerdeki kablosunu tutmasının ardından akıma kapıldı. Yanındaki çalışma arkadaşlarının otel yönetimine haber vermesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Şahanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Şahanoğlu'nun cenazesi Kumluca'da toprağa verildi.
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Otel havuzunda akıma kapıldı
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