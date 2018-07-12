Sıcaklar artınca Saklıkent doldu

BUGÜN NELER OLDU

Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'ndaki tatilciler, aşırı sıcaklar nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Turistler, Eşen Çayı'nın bir kolunun aktığı ve Akdağ'dan gelen kaynak suyunun eklendiği Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti. Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyerek kanyonu gezdi. Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan kanyonda serinledi.