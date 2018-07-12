Traktör devrildi: 2 ölü

BURDUR'DA
traktörün devrilmesi
sonucu
meydana gelen
trafik kazasında
biri Afganistan
uyruklu 2 kişi
hayatını kaybetti.
Afgan uyruklu
Abdullah Bahtiyar'ın
kullandığı
15 ND 371 plakalı traktör Kapaklı
Köyü'ndeki bir besi çiftliği
arazisinde dün öğle saatlerinde
şarampole devrildi. Kazada
sürücü Bahtiyar
ile yanında bulunan
Arif Kul (17)
devrilen traktörün
altında kalırken
sürücünün
kardeşi Nesir
Bahtiyar traktörden
atlayarak
kazadan yara
almadan kurtuldu. YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Abdullah Bahtiyar ile Arif Kul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahtiyar ile Kul'un cenazesi Burdur
Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Arif Kul'un yakınları olayı duyar duymaz hastane önüne koştu. Öte yandan Afgan uyruklu göçmen kardeşlerin kimlik bilgilerinin olmadığı, Burdur merkeze bağlı Kapaklı Köyü'nde bir yıldan beri besi çiftliğinde çalıştıkları öğrenildi.