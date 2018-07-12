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Traktör devrildi: 2 ölü

’da traktörün devrilmesi sonucu biri Afgan uyruklu iki kişi hayatını kaybetti. Traktörden son anda atlayan 1 kişi ise yara almadan kurtuldu

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Traktör devrildi: 2 ölü
BURDUR'DA traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Afganistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar'ın kullandığı 15 ND 371 plakalı traktör Kapaklı Köyü'ndeki bir besi çiftliği arazisinde dün öğle saatlerinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahtiyar ile yanında bulunan Arif Kul (17) devrilen traktörün altında kalırken sürücünün kardeşi Nesir Bahtiyar traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Abdullah Bahtiyar ile Arif Kul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahtiyar ile Kul'un cenazesi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Arif Kul'un yakınları olayı duyar duymaz hastane önüne koştu. Öte yandan Afgan uyruklu göçmen kardeşlerin kimlik bilgilerinin olmadığı, Burdur merkeze bağlı Kapaklı Köyü'nde bir yıldan beri besi çiftliğinde çalıştıkları öğrenildi.
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Traktör devrildi: 2 ölü
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