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emniyetinde tayin rüzgarı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Antalya emniyetinde tayin rüzgarı
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki 13 emniyet müdür yardımcısı ve 1 emniyet amirinin tayini çıktı. 2. sınıf emniyet müdür yardımcıları İlker Eşki 'a, Nedim Arkan Bitlis'e, Hasan Mutlu 'a, Aşır Sakık Sivas'a, Adem Nazlı Diyarbakır'a tayin edildi. 3. sınıf emniyet müdürlerinden Kadir Yıldız'ın tayini Siirt'e, Ercan Çelik Bingöl'e, Feyzullah Karaaslan Adıyaman'a, Murat Kale Hakkari'ye, Tuncer Kömürcü ve Mehmet Burak Sametay Yanar Polis Akademisi Başkanlığına çıktı. 4. sınıf emniyet müdürleri Tefik Karakayalı'nın tayini , Hülya Gürbüz'ün Tunceli, emniyet Amiri İsmail Hakkı Efe'nin tayini ise Kars'a çıktığı bildirildi.
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Antalya emniyetinde tayin rüzgarı
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