Girmeler ilgi bekliyor

Muğla
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Seydikemer ilçesinde geçmişi Makedonya Kralı Büyük İskender'e kadar dayanan ve 2015 yılında kapatılan Girmeler Kaplıcası'nın yeniden açılmasını isteniyor. Seydikemer ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Girmeler Mahallesi'ndeki Makedonya Kralı Büyük İskender'in sularında dinlendiği, antik dönemlerden günümüze gelen ve özellikle çocuğu olmayan kadınların şifa aradığı kaplıca, 2015 yılında halk sağlığı açısından uygun bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. TESİS ÇÜRÜYOR
Mahalle sakinleri, Girmeler Kaplıcası'na ziyarete gelenlerin bölge halkının ekonomisine de katkı sağladığını, kapatılan kaplıcanın yeniden suyun tahlil ve incelenerek turizme kazandırılmasını istedi. Girmeler Mahalle Muhtarı Hamit Sarı, "Atalarımızdan kalma, asırlardır halka açık bir tesis. Daha önce halkımız burada yoğurdunu, sütünü, meyvesini satıyordu. Mahallenin de ekonomisine büyük katkısı vardı. Burası çürümeye terk edilmiş durumda. Bir an önce çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.