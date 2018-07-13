Antalya
'da, yolcu ile kavga eden halk otobüsü şoförü Aydın Usta
, "Bir yolcu yardım etmese bana vuran şahıs hepimizi öldürecekti" dedi. Antalya
Otobüsçüler Odası'nda başından geçenleri anlatan 53 yaşındaki Aydın Usta, "Kendisi 3 kez farklı yerleri sordu. O sırada başka bir kadın yolcu da soru sorunca 'Seyahat halinde şoför meşgul edilmez' yazısını gösterdim. Küfür ederek arkaya doğru ilerledi. 1 dakika sonra gelip yumruk attı" diye konuştu. ANİDEN GELİP VURMAYA BAŞLADI
Usta, otobüsün 20-30 kilometre hızla hareket halinde olduğuna dikkati çekerek, "Bana doğru gelip yumruk atacağını hissetseydim, frene basar ve otobüsü durdururdum ama hissetmedim. Kaşımda 4 dikiş var. Dudağımın üstünde 3 dikiş var. O sırada araç yoldaki çiçeklik refüjüne vurmasa, yolcu bana yardımcı olmasa, düğmelere basmasa araç durmayacak. Ya yan yatacaktı ya da karşı yola geçecekti. Ölümden döndük" ifadelerini kullandı. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan da "Herkes hata yapabilir ama kimsenin bir başkasını darp etmeye hakkı yok" diye konuştu.