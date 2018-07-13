Kadın üreticiye tarla günü yapıldı

Antalya
'NIN Elmalı ilçesinde. Kadın Çiftçilerle Lavanta Kokulu Antalya
Projesi kapsamında lavanta yetiştiriciliği yapan Hanife Taşkın'ın tarlasında tarla günü organizasyonu yapıldı. Programa Kaymakam Gürbüz Saltaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca ve kamu kurumlarının temsilcileriyle Elmalılı çiftçiler katıldı. Kaymakam Saltaş, kırsalda kadın çiftçilerin desteklenmesinin öneminden bahsederken, Hanife Taşkın'ı cesareti ve özgüveninden dolayı tebrik etti. Programda katılımcılar lavanta tarlasında ilk hasadı birlikte yaptı.