Rafting tehlikede

Antalya
'NIN en önemli turizm destinasyonlarından Köprülü Kanyon Milli parkı sınırları içinde bulunan Köprüçay, bu yıl rafting için 700 bin yerli ve yabancı turistten 200 milyon TL civarında turizm geliri bekliyor. GELECEK ENDIŞESI
Yılın ilk organizasyonunu Nevruz bayramında İranlı turistler ile başlatan işletmeler, haziran ayı ortasından itibaren ise dünyaya açılıyor. Başta Rusya olmak üzere Almanya, Hollanda, Polonya, İran ve Iraklı turistlerin büyük rağbet gösterdiği rafting, bölgede 53 işletmeye ekmek kapısı oldu. Ancak son yıllarda Köprüçay'da düşen su debisi ve tanıtım eksikliği sebebiyle her geçen sezonu mumla arar hale geliyor. Köprülü Kanyon Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, Türkiye'nin en önemli doğal rafting merkezi olan Köprüçay'ın bazı bölümlerinde çayın ortasında oluşan adacıklarda botların taşlık alanlara oturduğunu belirterek "Tedbir alınmazsa geleceğimiz parlak değil" dedi.