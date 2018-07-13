Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tahtalı’da turistler özgürlüğe uçuyor

Tahtalı’da turistler özgürlüğe uçuyor

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Tahtalı’da turistler özgürlüğe uçuyor
Antalya şehir merkezine 57 kilometre uzaklıkta 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı zirvesinden gerçekleştirilen yamaç paraşütü atlayışları tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nda 'Özgürlüğe Uçun' sloganıyla yapılan yamaç paraşütü atlayışları yerli ve yabancı tatilcilere eşsiz manzara eşliğinde keyifli anlar yaşatıyor. Teleferikle 2 bin 365 metrelik zirveye çıkan tatilciler buradan deneyimli pilotlar eşliğinde atlayış yapıyor. Zirveden sıfır noktasına inen tatilciler doyumsuz anlar yaşıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahtalı’da turistler özgürlüğe uçuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN