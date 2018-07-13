Tahtalı’da turistler özgürlüğe uçuyor

Antalya
şehir merkezine 57 kilometre uzaklıkta 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı zirvesinden gerçekleştirilen yamaç paraşütü atlayışları tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nda 'Özgürlüğe Uçun' sloganıyla yapılan yamaç paraşütü atlayışları yerli ve yabancı tatilcilere eşsiz manzara eşliğinde keyifli anlar yaşatıyor. Teleferikle 2 bin 365 metrelik zirveye çıkan tatilciler buradan deneyimli pilotlar eşliğinde atlayış yapıyor. Zirveden sıfır noktasına inen tatilciler doyumsuz anlar yaşıyor.