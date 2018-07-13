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Valilik uyardı: Sıcaklar artacak

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Valilik uyardı: Sıcaklar artacak
Antalya Valiliği, kentte bugünden itibaren 4 gün boyunca yüksek seyredecek olan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyararak, bu süre içerisinde duyarlı ve dikkatli olunmasını istedi.

DIKKATLI VE TEDBIRLI OLUN
Valiliği tarafından yapılan uyarıda, " 4'üncü Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Antalya genelinde bugünden itibaren Salı gününe kadar 35-42 derece dolayında seyredecek olan sıcaklık beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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Valilik uyardı: Sıcaklar artacak
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