Antalya ulaşımına 15 Temmuz ayarı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyenler için 'ücretsiz ulaşım' kararı aldı. Belediyenin resmi plakalı araçları, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik ve anma programlarına ulaşımı için yarın akşam saat 18.00'den 16 Temmuz Pazartesi sabahı saat 07.00'ye kadar 13 saat boyunca otobüs ve tramvaydaki ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.