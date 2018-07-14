Atılgan’dan ürün müşteri buluşması

Antalya
ANFAŞ'ta Atılgan Tekstil'in bayiliğini ve distribütörlüğünü yaptığı 100'e yakın marka, 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonları kapsamında sergileniyor. 50 binden fazla ürünün sektör profesyonellerinin beğenisine sunulduğu etkinlik, hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi görüyor. MÜŞTERİLERLE BULUŞMA
Atılgan Tekstil'e ait Bebengo, Ödül, Ral Sport gibi markaların da yer aldığı organizasyonda gelecek sezon iç ve dış giyim, pijama, gecelik, spor giyim, terlik, atkı, bere, eldiven grubu, çorap, ev tekstili, havlu ve bornoz kategorilerinde ürünler sergileniyor. Atılgan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Atılgan, müşterilerinin yeni ürünleri görüp dokunarak ve zamanında sipariş vererek, trendleri, kaliteyi en avantajlı şekilde kendi müşterilerine de rahatlıkla ulaştırdıklarını vurguladı.