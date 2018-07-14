Cami engeli kalktı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı devam meclis toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yokluğunda meclisi Başkan Vekili Mesut Kocagöz yönetti. Toplantıda, CHP'li Muratpaşa Belediye Meclis üyelerinin karşı çıktığı Üçgen Mahallesi'nde cami yapılmasına yönelik gündem maddesi ele alındı. CAMİLERİNE KAVUŞTULAR
Yıllardır cami sorunu olan Üçgen Mahallesi'ne cami yapımına bu kez CHP'liler de kabul oyu kullandı. Karardan mutlu olan mahalle halkı alkışlarla sevinç gösterisinde bulundu. AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, "Üçgen Mahallesi'nde bugüne kadar iki tane kilise vardı ama cami yoktu. Vatandaşlarımız bu konuya sahip çıkarak sonunda camilerine kavuştu" diye konuştu. Mecliste, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyeliğinden çıkılması ise maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer'in üyelikten neden çıkılmak istendiği sorusu üzerine Başkan Vekili Kocagöz, " Aidat bedeli 50 bin liradan 450 bin lira gibi uçuk bir rakama yükseltildi. Bunun için böyle bir karar alındı" diye cevap verdi. CHP grubu 'çekimser' oy kullandı.