Hedef dünya birinciliği

Antalya
Kepez Ersoy İlkokulu
'Su Kaşifi Projesi'nde Türkiye birincisi olurken şehre büyük gurur yaşattı. Proje paydaşları öğrenciler, hedef olarak dünya birinciliğini belirledi. 872 İLKOKUL ARASINDA
Su tasarrufu üzerine GAP (Global Action Plan) tarafından 4 yıldır yürütülen ve merkezi İngiltere olan 'Su Kaşifi Projesi'nde Türkiye genelinde 872 okul arasından Ersoy İlkokulu birinciliği elde etti. İstanbul'da düzenlenen finalde ödüllerini alan Antalya
lı öğrenciler ülke birinciliğinden sonra 12 ülke birincisinin yarışacağı Londra'daki yarışmada da birinciliği hedefliyor. Ersoy İlkokulu Müdürü Hasan Ali Çetin SABAH Akdeniz'in, 8 Haziran'da 'Çocuklar Gönül Köprüsü Kurdu' başlığıyla haberleştirerek destek verdiği Ersoy İlkokulu yönetimi elde edilen başarıda SABAH Akdeniz'in de önemli payı olduğunu ifade etti. Çetin, "Bir şeye inanınca oluyormuş. Bir devlet okulunun da başarılı olabileceğini gösterdik" dedi. Furkan YAZICI / ANTALYA