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Lider kadınlar bir araya geliyor

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Lider kadınlar bir araya geliyor
TÜRKİYE'DEKİ 7 bölgenin kadın temsilcileri 'daki çalıştayta bir araya gelecek. İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı'nın desteklediği, 'Türkiye'nin Lider Kadınları' Projesi'nin Akdeniz Bölgesi ayağını Isparta El Ele Derneği temsil ediyor. Bu kapsamda 17 Temmuz Salı günü Isparta'da kapsamlı bir çalıştay yapılacak. Dernek Başkanı Canan Aydın, "Bu çalıştayda Isparta'da kadın sorunları, özellikle bizi en çok ilgilendiren ana tema olarak aldığımız uyuşturucu ve madde bağımlığı konuşulacak" dedi.
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Lider kadınlar bir araya geliyor
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