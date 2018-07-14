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Millet kıraathanesi’ne ilgi

’nın ilk millet kıraathanesi Finike ilçesinde açıldı. İsteyenlerin kitap okuyabildiği alanda ikramlar da yapılıyor

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Millet kıraathanesi’ne ilgi
BAŞKAN 'ın seçim meydanlarında bahsettiği 'Millet Kıraathanesi' Antalya'nın Finike ilçesinde açıldı. Finike Belediyesi'nce bir süre önce sahilde hizmete açılan mini kütüphane, 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Yaklaşık 5 bin kitap kapasiteli kütüphanede, ikramlar yapılıyor.

ANTALYA'DA İLK OLARAK FİNİKE'DE AÇILDI
Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Burayı daha önce kitapla haşır neşir olmayı çok seven, sahilde manzara karşısında kendilerini evinde hissedecekleri yer yapalım istemiştik. Belediye olarak 'Millet Kıraathanesi'nde çay, kahve, kuru pasta, kek ikram ettiklerini anlatan Başkan Sarıoğlu, "Bölgedeki ilk 'Millet Kıraathanesi'ni açmış olmaktan mutluyuz" dedi.
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Millet kıraathanesi’ne ilgi
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