Millet kıraathanesi’ne ilgi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçim meydanlarında bahsettiği 'Millet Kıraathanesi' Antalya
'nın Finike ilçesinde açıldı. Finike Belediyesi'nce bir süre önce sahilde hizmete açılan mini kütüphane, 'Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Yaklaşık 5 bin kitap kapasiteli kütüphanede, ikramlar yapılıyor. ANTALYA'DA İLK OLARAK FİNİKE'DE AÇILDI
Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Burayı daha önce kitapla haşır neşir olmayı çok seven, sahilde manzara karşısında kendilerini evinde hissedecekleri yer yapalım istemiştik. Belediye olarak 'Millet Kıraathanesi'nde çay, kahve, kuru pasta, kek ikram ettiklerini anlatan Başkan Sarıoğlu, "Bölgedeki ilk 'Millet Kıraathanesi'ni açmış olmaktan mutluyuz" dedi.