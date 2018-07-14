Ölümden döndüler

MUĞLA
'NIN Seydikemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Antalya
-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Mücahit Yırtıcı idaresindeki 07 CRS 05 plakalı otomobil ile Harun Akbaş yönetimindeki 15 AK 5554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Batuhan Ocak (7), İlyas Ocak ve Mehmet Kayacan yaralandı. SIKIŞAN ŞOFÖR KURTARILDI
Araçta sıkışan sürücü Mücahit Yırtıcı, itfaiye ekiplerince çıkartılabildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.