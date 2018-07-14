Sağlık Okulu mezun verdi

Antalya
Atatürk Devlet Hastanesi'nce Antalya
'da ilk kez başlatılan 'Evde Sağlık Okulu Projesi' ilk mezunlarını verdi. Palyatif Bakım Merkezi'nde başlatılan ve 4 hafta süren 'Evde Sağlık Okulu Projesi'nin ilk dönemi sona erdi. 34 hasta yakınının katıldığı projenin müfredatı 'Ev tipi ventilatör bakımı, trakeostomili hasta bakımı, stoma, boşaltım, ilaç kullanımı, beslenme, diyabet, egzersiz, sonda bakımı, hasta bakımını üstlenen kişinin karşılaştığı güçlükler ve sosyal haklar'dan oluştu. İSTEK ÜZERİNE AÇILMIŞTI
ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, evde bakım hizmetlerinin ve hastaya yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Hülür, "Birtakım yanlış hareketler hastaya zarar verebiliyor. Bu proje ile hasta ve yakınları bilinçlenecek, evlerinde daha sağlıklı bir yaşama kavuşacak, yaşam kaliteleri artacak" dedi.