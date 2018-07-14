Ünlülerin adresi oldu

ESKİ Lara Yolu üzerinde hizmet vermeye devam eden Can Altıntaş işletmesindeki Falez Balık, damak tadına düşkün olanları ağırlamaya devam ediyor. Antalya
cemiyet hayatının tanınmış simalarının yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasının sıkça uğrak yeri olarak bilinen Falez Balık işletme sahibi Can Altıntaş gelen konuklarla tektek ilgileniyor. Türkiye'nin birçok şehrinde 'Fleyct Show Müzik Grubu' olarak akşam yemeklerini hareketlendiren ekip de Falez Balık'ı tercih etti. Grup, hem yemeklerini yedi, hem de gelen konuklara küçük bir gösteri yaparak alkış aldı.