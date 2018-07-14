Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ünlülerin adresi oldu

Ünlülerin adresi oldu

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Ünlülerin adresi oldu
ESKİ Lara Yolu üzerinde hizmet vermeye devam eden Can Altıntaş işletmesindeki Falez Balık, damak tadına düşkün olanları ağırlamaya devam ediyor. Antalya cemiyet hayatının tanınmış simalarının yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasının sıkça uğrak yeri olarak bilinen Falez Balık işletme sahibi Can Altıntaş gelen konuklarla tektek ilgileniyor. Türkiye'nin birçok şehrinde 'Fleyct Show Müzik Grubu' olarak akşam yemeklerini hareketlendiren ekip de Falez Balık'ı tercih etti. Grup, hem yemeklerini yedi, hem de gelen konuklara küçük bir gösteri yaparak alkış aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlülerin adresi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN